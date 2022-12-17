В ответ на поступившие со стороны Украины обращения, в связи с текущей ситуацией, с целью восстановления стабильного снабжения пострадавших территорий электроэнергией, в Украину прибыл караван гуманитарной помощи из Азербайджана, состоящий из основного электрооборудования.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 17 декабря в Черновцах, пограничном с Румынией городе Украины, состоялась церемония передачи каравана гуманитарной помощи. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах Азербайджана в Украине Сабир Рзаев, руководитель Центра гуманитарной помощи при Министерстве энергетики Украины Петр Люцив, представители СМИ.

Сабир Рзаев отметил, что гуманитарная помощь на общую сумму около 1 млн 422 тыс. манатов включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. В ближайшие дни планируется отправка второй партии гуманитарного груза. Сабир Рзаев подчеркнул, что общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджанской Республикой в связи с кризисом в Украине, составляет около 30 млн манатов.

Напомним, что в течение последних 6 месяцев различные структуры оказывали гуманитарную помощь украинскому народу. Так, в общей сложности около 90 украинских детей, пострадавших от войны и потерявших родных, были доставлены в нашу страну в целях медицинской и социально-психологической реабилитации. Школа номер 12 имени Зарифы Алиевой, разрушенная в результате военных операций в городе Ирпень, полностью восстановлена, проведены различные гуманитарные мероприятия.