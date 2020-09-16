Гудбай, кябаб и водка: бакинцы выбирают новый вид отдыха – туры на скутерах

Туризм в Азербайджане набирает новые обороты. Каждое воскресенье группы из 5-8 человек отправляются в тур на мопедах по Баку, Абшерону и живописным регионам Азербайджана. Продолжительность городского тура по Баку около 3-х с половиной часов, с перерывами в интересных местах, кофе брейком и фотосессией.

Интерес к проекту – огромный, несмотря на то, что стартовали туры совсем недавно. Идейный вдохновитель проекта и создатель тура – Назар Гулиев, глава агенства Turanza Travel & Rentals.

В интервью «Зеркало» он раскрыл все нюансы своей креативной новинки, которой, безусловно, уготовлено стать глотком свежего воздуха отечественного туризма.

— Как стать участником тура, есть ли особые условия к желающим, и во сколько туристу обойдется такой «трип»?

— Записаться очень просто. Государственное агентство по туризму Азербайджана внесло наши туры в реестр, а билеты продаются на портале централизованной продажи Iticket.az. То есть, наша деятельность носит официальный характер. Мы продумали все до мелочей, чтобы сделать эти туры увлекательными, интересными и, самое главное, безопасными.

Главное требование к участникам тура – умение ездить на велосипеде, и, соответственно, держать баланс и равновесие. Без этого человек не сможет управлять скутером (мопедом). Цена тура — 78 манатов на человека. Для пар на двухместном скутере цена 123 маната. В стоимость также входит обучение езде на мопеде у профессионального инструктора за день до тура.

— Обязательно ли наличие водительских прав для участия в туре и навыки вождения на мопеде у туристов?

— Навыки и права для участия в туре не требуются. У всех скутеров лимитированная скорость — 50 км/ч, что предусматривает вождение без водительского удостоверения. Во время тренинга мы обучаем основам вождения на мопеде. Занятие длится три часа и разделено на теорию и практику, которую участники проходят в полной экипировке. Во время тура участники одевают только шлем, так как экипировка будет сковывать движения и в ней очень жарко.

— Как регулируются вопросы безопасности во время тура?

— Вопрос безопасности у нас в приоритете. Участники, не прошедшие тренинг, к участию в туре не допускаются. Во время тура группа движется в колоне, которую возглавляет гид. Замыкает команду участников так называемый автомобиль техподдержки и безопасности, водитель которого имеет радиосвязь с гидом. Таким образом, обеспечивается полная координация и контроль тура.

— Расскажите о маршруте и главных остановках тура…

— Маршрут – оптимизированный, и риск сведен до минимума. Тур стартует в 10.00 по воскресеньям. В это время трафик на дорогах максимально благоприятный для нашей идеи. На дорогах мало автомобилей, но в любом случае, мы разработали такой маршрут, который дает нам преимущества на дороге и исключает аварийные ситуации.

Тур начинается от памятника Кероглу и наша первая остановка – Аллея Почетного Захоронения с 20-минутной экскурсией. Далее мы движемся в сторону Flame Towers, фотографируемся и направляемся в Нагорный парк. Дальнейший путь лежит в Ичери шехер, куда мы въезжаем через ворота Гоша Гала, а после направляемся по проспекту Азербайджан, огибаем Зимний бульвар, выезжаем на ул. Советскую и едем к конечной точке маршрута — Центру Гейдара Алиева. По дороге останавливаемся у популярной кофейни и по желанию можем выпить чай или кофе. В целом тур длится 3, 5 часа.

— Сколько человек в группе и кто проявляет наибольший интерес к туру?

— В настоящий момент количество участников ограничено. В туре принимают участие по 5-6 человек. Много молодежи, но есть и люди за 50, которые никогда ранее не садились за скутер. Иностранцы также восприняли эту идею с большим воодушевлением и с радостью присоединяются к нашим поездкам.

— А что ощущаете вы в роли новаторов, какие преследуете цели?

— Идея создать подобный тур в Баку была у меня давно. Во время карантина я понял: настало время действовать, развиваться, вносить свой вклад в общее дело. Мы на пороге больших перемен, и, безусловно, это перемены в лучшую сторону. Наша задача – организовать в Азербайджане активный вид отдыха. Кябаб и водка – это не отдых, а пародия на отдых, и сегодня это уже никому не интересно.

В 2008 я сел на мотоцикл. Моя жизнь обрела новые краски. Мне очень хотелось бы, чтобы эта культура развивалась в нашей стране, ведь вся Европа ездит на скутерах и мотоциклах. Если нам удастся популяризировать и привить у молодежи любовь к этому способу передвижения, то мы сможем решить целый спектр проблем на дорогах, «разгрузить» движение, сделать чище окружающую среду и добиться внимания водителей автомобилей к людям на скутерах, мотоциклах и велосипедах. У нас есть много других интересных идей и большое желание развивать активный туризм в Азербайджане – организовывать кемпинги, водные развлечения, восхождения в горы и т.д. Мы уже отправили эти проекты на рассмотрение в госструктуры и ждем ответ.