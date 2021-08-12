Губернатор провинции Фарах на западе Афганистана сдался боевикам радикального движения «Талибан», которые в последние дни вели активное наступление в этом регионе. Об этом сообщает в четверг агентство Pajhwok со ссылкой на источники в афганских службах безопасности.

Как утверждается, вместе с губернатором сдались его заместитель и другие чиновники региональной администрации. При этом всего талибам сдались пятеро руководителей, а еще четверо сотрудников управления губернатора бежали в Иран.

Кроме того, агентство сообщает, что бригада национальной армии Афганистана в Фарахе также сложила оружие перед силами талибов. (ТАСС)