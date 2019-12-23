Guardian создала нейросеть Цукерберга и взяла у нее интервью

Британская газета The Guardian опубликовала интервью с главой Facebook Марком Цукербергом, которое было сделано с использованием нейросети. Издание объяснило эксперимент тем, что сам Цукерберг оставляет без внимания вопросы газеты.

В этой связи The Guardian напоминает, что именно ее журналисты полтора года назад сделали достоянием общественности скандал о сборе личных данных десятков миллионов пользователей Facebook британской компанией Cambridge Analytica. В результате Цукербергу пришлось лично извиниться за эту практику, принять участие в слушаниях в Конгрессе США, дать в этой связи десятке интервью СМИ, среди которых британской газеты не оказалось.

«Учитывая, что Цукерберг не будет говорить с The Guardian, мы построили «Цукербота», который сделает это», — сообщило издание, пояснив, что в основу математической модели легли интервью, речи, записи в блогах Цукерберга — в общей сложности около 200 тыс. слов.(ТАСС)

| 2019-12-23T15:23:55+00:00 23 декабря 2019, 18:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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