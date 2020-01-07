Гуаидо пустили в здание венесуэльского парламента

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо после конфликта с силовиками попал в здание парламента, где проходит заседание Национальной ассамблеи во главе с новым спикером Луисом Паррой, сообщает оппозиционный парламент.
«Главе ассамблеи (Хуану Гуаидо) удалось попасть во дворец «, — говорится в сообщении в Twitter.
За несколько минут до этого в Twitter оппозиционного парламента было опубликовано видео, на котором Гуаидо, которого на руках поднимает толпа людей, стоящая перед парламентом, вступает в конфликт с Национальной гвардией — пытается оттолкнуть представителей силовых структур и пройти внутрь.
Национальная ассамблея Венесуэлы во главе с новым спикером Луисом Паррой начала во вторник свое первое заседание на фоне желания оппозиции провести свою сессию.(РИА Новости)
| 2020-01-07T20:22:06+00:00 7 января 2020, 23:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss