Грузия упростила въезд для граждан Азербайджана

Грузия упрощает правила въезда для граждан Азербайджана, России, Беларуси, Украины, заявила глава правительства этой страны Ираклий Гарибашвили, пишет Sputnik Грузия.

Ранее граждане этих стран могли попасть в Грузию только при наличии документа о полной вакцинации.

«Азербайджан, Украина, Россия и Беларусь пополнили список стран, граждане которых смогут въезжать в Грузию по ПЦР-тесту с 1 марта. На сухопутных границах мы по-прежнему сохраняем действующий на сегодняшний день режим», — заявил Гарибашвили.

Власти Грузии открыли воздушные границы для иностранцев с 1 февраля, однако установили следующие правила для их прибытия: