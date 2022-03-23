На вчерашнем судебном процессе по делу о хищении бюджетных средств бывший президент Грузии Михаил Саакшавили заявил: «Если мы будем активны, это правительство останется в таком виде максимум на полтора месяца. Это правительство безвозвратно уйдет этой весной. Затем должно быть сформировано правительство национального согласия. Возможно, в нем частично будут и представители «Грузинской мечты». После этого должны быть проведены свободные выборы».

Ответ власти на это заявление озвучил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает Грузия Online. По его словам, никаких предпосылок для смены власти в стране нет, а то что заявлено, это желание одного только «Единого Национального движения» (основной оппозиционной партии Грузии).

Спикер парламента заявил, что «националам» следует готовиться к 2024 году, когда пройдут парламентские выборы.

По словам Шалвы Папуашвили, экс-президентом движет лишь неуемная жажда возвращения власти:

«Нет никаких предпосылок для отставки правительства. То, что мы видим, это декларируемое желание лидера «Национального движения» отстранить «Грузинскую мечту» от власти. Но нравится кому-то или нет, выборы состоятся в 2024 году, и я предлагаю учитывать это. А всё, что будет до этого, предназначено лишь для создания беспорядков. К сожалению, «Нацдвижение» ходит по замкнутому кругу, в котором замкнуты и его сторонники. Они не хотят признать элементарной истины: население Грузии уготовило им роль оппозиции, и они должны стараться в этом амплуа быть частью власти, а не, наоборот, стремиться к власти абсолютной».

Но что значат эти слова Саакашвили? Он уже не первый раз говорит о том, что нынешнее правительство Грузии уйдет уже этой весной. Как он видит это себе? В результате каких событий? И связано ли это как-то с происходящим в Украине? На эти вопросы # ответили грузинские эксперты.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— Заявление третьего президента Грузии Михаила Саакашвили однозначно служит повышению внутриполитической температуры в стране и здесь нет ничего неожиданного, поскольку нынешнее грузинское правительство слишком настороженно реагирует на российскую агрессию в Украине, к которой с большим скептицизмом относится значительная часть грузинского общества. Невооруженным глазом видно, что, с одной стороны, отношение населения Грузии к происходящим событиям в Украине, а с другой стороны, действия правительства Грузии диаметрально противоположны друг другу. Об этом свидетельствует множество факторов, таких как большое количество грузинских добровольцев, воюющих на стороне Украины, и масштабные проукраинские митинги, охватившие всю Грузию. Поэтому не исключено, что после окончания войны, которая неизбежно завершится победой Украины, политический кризис в Грузии, длящийся годами, усилится. Я уверен, что Михаил Саакашвили имел в виду именно такой сценарий, когда делал упомянутое заявление.

Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского Международного Университета (Тбилиси):

— Я думаю, что сейчас внимание всей политической элиты Грузии сосредоточено на событиях в Украине, и, соответственно, на данном этапе не видится перспективы смены власти в Грузии. Хотя если Россия в результате войны в Украине ослабеет, то в дальнейшем создадутся благоприятные условия и для смены власти в Грузии.

Торнике Шарашенидзе, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор:

— Я не вижу никаких предпосылок для падения власти и проведение внеочередных выборов. Даже если это Украина победит — я не вижу тут связи. Кое-кто пытается видеть и утверждает, что власти поддерживают Россию но это в основном спекуляция.