Грузия: Парламентская республика без парламента

В соседней Грузии закончился безрезультатно уже третий раунд переговоров между правящей и оппозиционными партиями. «Грузинская мечта» никак не соглашается на главное требование оппозиции – перевыборы, а те в ответ отказываются от депутатских мандатов, чтобы не дать возможность нынешнему парламенту (избранному, по их общему мнению, с невиданными фальсификациями) приобрести какое-то подобие внешней легитимности. Кажется, что каждая из сторон ждет от другой уступок, но никто не уступает. В итоге, уже больше месяца эта парламентская республика фактически живет без парламента.

Такое ощущение, что борьба накаляется, один из независимых телеканалов – «Пирвели» — обнародовал свое досье о том, что теневой правитель Грузии Бидзина Иванишвили, оба его сына и жена имели и продолжают иметь гражданство страны-оккупанта России. Пока неизвестно, насколько эта информация может соответствовать действительности. Не более ясно и то, и куда заведет стороны продолжающееся противостояние.

О том, какой видится эта ситуация ему, рассказал # ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Сегодня состоялся уже и четвертый раунд. Привел ли он к какому-то результату? Нет, он закончился ничем. Потому что между оппозицией и властью существуют обстоятельства непреодолимой силы. Это совсем не значит, что они никогда ни к чему не придут, просто любое решение будет половинчатым и не удовлетворит как интересы сторон, так и, что более важно, интересы страны.

Судите сами, оппозиция выдвинула условия из четырех пунктов. Первый — освобождение политзаключенных. Речь идет о Георгии Руруа, и так называемом деле картографов. Георгий Руруа был задержан за незаконное хранение оружия и находится в предварительном заключении уже больше года. То, что у Георгия Руруа дома есть одна из лучших в Грузии коллекций оружия, и он передвигался с вооруженной охраной, а поэтому держать какой-то ТТ в багажнике, который Руруа наверняка и оружием-то не считает, было бы для него весьма странным, — власти не интересует. Тут как в фильме “Место встречи изменить нельзя” — “Будет сидеть, я сказал!” Кто этот «я» нетрудно догадаться.

Не менее абсурдная история — дело картографов, которое непосредственно касается Азербайджана. Обвинять специалистов в том, что они скрыли какую-то карту, о которой всем известно и которую невозможно использовать на переговорах по делимитации границы, полный сюр.

А это значит, что власти никогда и ни за что не пойдут на то, чтобы освободить этих людей как политзаключенных. Но есть вариант, что картографов освободят под залог, заморозив уголовное дело до “лучших времен”. Шансов на освобождение Руруа ещё меньше.

Пункт второй — проведение досрочных выборов или плебисцита. Шансов на это ещё меньше. Неужели кто-то в здравом уме и твердой памяти думает, что власть признает, что она сфальсифицировала выборы и назначит новые. Нет, конечно, это красная черта для «Грузинской мечты», которую она ни за что не перейдет.

С пунктами третьим и четвертым гораздо проще — изменения Избирательного кодекса и порядка формирования избирательной администрации власть пообещает легко. Но, как известно, обещать не значит жениться. И здесь только одна надежда — надежда на партнеров Грузии — США и ЕС. Власти Грузии сегодня критически нуждаются в деньгах – то, что им дали весной, они уже съели, и сейчас страна на пороге финансового и социально-экономического коллапса. И если они не получат эти деньги, потеря власти ГМ будет иметь куда более тяжелые последствия как для них, так и для страны. То есть, если оппозиции и дипкорпусу, представляющему США и ЕС, удастся разработать и принять формулу имплементации достигнутых договоренностей с четкими гарантиями, договоренность возможна. Но сделать это будет крайне сложно.

Что касается информации телеканала “Пирвели” о том, что Иванишвили, оба его сына и жена имели и продолжают иметь гражданство РФ, все может быть, хотя для меня решительно непонятно, зачем нужно гражданство РФ, когда есть возможность получения гражданства куда более привлекательных стран.