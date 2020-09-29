Грузия отказала Армении в военном транзите

Глава парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил о том, что власти страны приняли решение запретить транзит оружия через свою территорию Армении и Азербайджану. Об этом сообщает Sputnik Грузии.

Он отметил, что обе стороны обострившегося конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе приняли позицию Грузии.

Кроме того, депутат подчеркнул, что страна призывает к прекращению боевых действий и урегулированию конфликта с помощью переговоров.

«У Грузии нейтральные позиции в отношении этого конфликта по понятным причинам, так как у нас особые добрососедские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией», — заключил Сесиашвили.

Отметим, что через Грузию проходили только военные грузы в Армению, в основном из России, поскольку в отличие от Азербайджана, Армения не имеет границ с Россией.