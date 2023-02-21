Украина пригласила делегацию парламента Грузии приехать в Киев с визитом, однако представители Сакартвело отказались. Как отметил член правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа, эта встреча должна была состояться в годовщину полномасштабной войны 24 февраля.

«Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений», — передает слова Заркуа ресурс Interpressnews.

В то же время член правящей партии отмечает, что власти Грузии и в дальнейшем поддерживают украинский народ. В том числе пытается сделать все для этого на всех уровнях.

Кроме этого Заркуа заявил, что многие сильные страны «не решились сделать то, что решилась Грузия против России». Он сказал это в контексте и европейских государств. (unian.net)