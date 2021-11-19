Грузия не планирует участвовать в переговорном формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер, глава МИД республики Давид Залкалиани, выступая в парламенте.

«Грузия не будет участвовать в инициативе «платформы шести». Я об этом сообщил и во время визитов в Турции и Азербадйжане», — сказал Залкалиани.

Грузия предлагает свою альтернативу формату переговоров «3+3», предложенному Россией, заявил в тоже время Залкалиани.

«Наша альтернатива — выдвинутые нами инициативы. Тот же формат тройки — три страны Южного Кавказа — Грузия, Азербайджан и Армения. Пусть Тбилиси станет площадкой для диалога. У нас есть амбиции предложить нашим соседям экономические проекты, которые помогут снизить напряженность в регионе… Будущее Южного Кавказа будет решаться этими тремя странами», — сказал Давид Залкалиани.

Глава МИД Грузии в начале октября заявил, что, несмотря на сложности с РФ, «в столь крупных геополитических проектах Грузия должна быть представлена хоть в какой-то форме». Позже департамент стратегических коммуникаций МИД Грузии опроверг данное заявление министра, назвав это интерпретацией СМИ.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. (ТАСС)