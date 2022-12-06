Грузинские власти не могут и не будут оказывать военную помощь Украине.

Как сообщает #, об этом заявил в беседе с журналистами глава правящей фракции «Грузинская мечта» в парламенте Грузии Мамука Мдинарадзе.

Он подчеркнул, что Грузия оказывает Украине полную политическую поддержку и гуманитарную помощь, но не может оказать военную помощь. Мдинарадзе объяснил отказ в оказании военной помощи тем, что у Грузии есть такие проблемы как Абхазия и Южная Осетия.

Отметим, что временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов ранее сообщил, что Киев неоднократно обращался к Тбилиси с просьбой передать технику военного или двойного назначения, однако обращения были проигнорированы.