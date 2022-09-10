Грузия и Турция подписали поправки в Соглашение о свободной торговле – благодаря этому Грузия получит новые льготы при экспорте продукции в Турцию, передает Новости-Грузия.

Поправки подписали вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр торговли Турции Мехмет Муш.

После вступления в силу подписанного решения при экспорте из Грузии в Турцию в пределах квоты по нулевому тарифу разрешен ввоз таких товарных позиций, как: живой скот, говядина, зеленый чай, сухофрукты, киви, лимон, консервированные помидоры и пищевые ингредиенты.

В соответствии с этим же решением увеличены квоты с турецкой стороны на следующие продукты: мед, яблоки и вино.

Соглашение о Свободной торговле между Грузией и Турцией вступило в силу 1 ноября 2008 года и из-за формата подписания соглашений о свободной торговле на этот период было распространено только на торговлю товарами.

С 2016 года ведется работа с турецкой стороной по вопросам внесения изменений в тарифный раздел соглашения о свободной торговле и добавления в соглашение сферы услуг.