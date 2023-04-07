«В будущем мы будем активно работать на новых направлениях сотрудничества в сфере энергетики. Вернее, эта работа уже началась».

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 апреля в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

Напомнив, что в конце прошлого года Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали важное соглашение, а феврале этого года в Баку состоялось первое заседание руководящего комитета проекта «зеленой» энергии, глава государства отметил: «Это – широкомасштабный проект и, конечно же, его успешная реализация станет возможной благодаря совместной деятельности всех четырех стран. В то же время, как вам известно, Европейский Союз также придает этому проекту очень большое значение. Неслучайно, что в церемонии подписания приняла участие и президент Европейской комиссии».

«Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, конечно же, вопрос энергетической безопасности для всех стран выходит на передний план. Азербайджанская компания SOCAR многие годы успешно функционирует в Грузии. По предоставленной мне вчера информации, SOCAR проложил в Грузии газовые линии протяженностью 11 тысяч километров и таким образом обеспечивает природным газом более 830 тысяч абонентов», — отметил глава государства.

Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы.

Подчеркнув, что эта роль постепенно растет , глава государства отметил: «Конечно, дружеские отношения между нами и сотрудничество в этой сфере являются большим вкладом и в энергетическую безопасность Европы. Экспорт природного газа из Азербайджана в направлении Европы с каждым годом растет. В целом, в этом году Азербайджан экспортирует на мировые рынки 24,5 миллиарда кубометров газа, и эта цифра год от года растет».