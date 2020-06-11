Грузия: готовится первая акция в условиях пандемии

Близится годовщина так называемой «ночи Гаврилова». Грузинская оппозиция готовится отметить ее акцией протеста и обещает, что это будет «многотысячное собрание против насилия, совершенного нынешней властью Грузии над собственным народом». Акцию запланировали и анонсировали партия Михаила Саакашвили «Единое Национальное движение» и отколовшаяся от нее «Европейская Грузия». Как пишет российское издание Regnum, это главные инициаторы событий 20-21 июня 2019 года. Но о желании присоединиться к акции и выразить свой протест уже заявили и другие оппозиционные нынешнему правительству Грузии партии.

Например, в числе тех, кто поддержит акцию 20 июня, партия банкиров «Лело». О намерении принять участие в этом митинге 10 июня заявил представитель партии Саба Буадзе в эфире интернет-телевидения «Палитра Ньюс». «20 июня мы будем там, где будет стоять большая часть прозападного, достойного грузинского общества», — подчеркнул соратник банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, на волне возбужденного против них уголовного преследования учредивших вначале общественное движение, а затем и политическую партию.

Но вообще-то интересно, как организаторы будут проводить акцию в условиях пандемии, и как поведет себя власть?

Комментируя планы оппозиции, лидеры правящей партии заявили, что соратники Михаила Саакашвили во время эпидемии собрать на проспекте Руставели критическую массу народа не смогут. Бывший спикер парламента, ныне исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе предположил, что участников акции 20 июня легко будет пересчитать «по пальцам».

«Политические собрания законом не запрещены, но главное в том, что собрание «националов» не будет проблемой ни с политической точки зрения, ни с точки зрения пандемии. Так что пусть собираются сколько угодно. Там будут стоять около 200 «националов», которых мы сможем пересчитать по пальцам. А если к тому же будут соблюдать социальную дистанцию, то пересчитаем и по головам», — заявил журналистам Кобахидзе.

Кстати, это тот самый Кобахидзе, который и лишился поста спикера как раз из-за того, что позволил усесться в свое кресло российскому депутату Гаврилову. То есть, Иванишвили решил пожертвовать им для снятия накала. Но не помогло.

Лидеры «Национального движения» и «Европейской Грузии» уже отозвались на оценку Кобахидзе предстоящей акции и пообещали, что покажут нынешней власти реальное количество противников ее насильственного правления.

Напомним, что акция протеста в Тбилиси 20 июня прошлого года началась после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов в ранге председателя МАП (Межпарламентская ассамблея православия) оказался в кресле спикера парламента Грузии, открывая заседание в Тбилиси. Факт восседания Гаврилова как представителя страны-оккупанта прямо в зале заседаний опротестовали депутаты от «Национального движения», которые сорвали сессию МАП и вынесли протест на улицу.

В итоге власти приняли решение о жестоком разгоне акции, что и привели в исполнение полиция и спецназ. Эти события оппозиция назвала «ночью Гаврилова».

Но теперь впереди у Грузии парламентские выборы, которые определят состав будущей власти. Интересно, решатся ли сейчас власти спровоцировать митингующих и закончить акцию насилием и задержаниями, выставив виновницей оппозицию?

Этот вопрос прокомментировал # директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Я надеюсь, что 20 июня никого не задержат, и это будет мирная акция, где каждый станет следовать рекомендациям ношения масок, дистанции, использования средств дезинфекции. Хотел бы сказать, что 20 июня 2019 года никакие политические партии не были организаторами митингов. Митинги были стихийными. Ядром протестов была молодежь — активисты, журналисты, студенты… Сейчас тоже в основном придут не политические активисты тех или иных партий, а люди, которые считают, что 20 июня прошлого года власть Грузии совершила две непростительные ошибки: впустила государственную делегацию из России в страну, и позже — открыла стрельбу газом и резиновыми пулями по мирной демонстрации. Лишь малочисленная группа людей у самого входа в парламент вела себя агрессивно, но тысячи — были абсолютно мирными людьми, которых волнует судьба их родины.

На митинг в этом году тоже придут патриоты. Будет и актив политический, конечно, но это задача оппозиции — митинговать против неверных действий и использовать любые политические ошибки властей в свою пользу. Я надеюсь, что все пройдет мирно. К сожалению, власти так и не решились честно назвать пострадавших 20 июня прошлого года «жертвами», но сейчас любая агрессия со стороны полиции будет стоить властям поддержки на выборах. Даже если они надумают опять во всех грехах обвинять оппозицию, людей с доступом к новостям в интернете, а не на госканалах, в Грузии много.