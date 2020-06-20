Грузия готовится к масштабной акции в годовщину «ночи Гаврилова»

Гражданские активисты и оппозиция Грузии планируют провести у здания парламента в центре Тбилиси масштабную протестную акцию под названием «Вместе против оккупации», сообщает «Грузия-Онлайн».

Митинг приурочен к годовщине «ночи Гаврилова». Еще 10 июня движение «Сирцхвилиа» уведомило мэрию Тбилиси об их планах. Активисты попросили власти перекрыть проспект Руставели для того, чтобы участники митинга могли соблюдать социальную дистанцию.

По данным мэрии, движение транспорта на проспекте Руставели будет ограничено 20 июня с 14:00. Водителям придется пользоваться альтернативными маршрутами.