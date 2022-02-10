Грузинский телеканал «Имеди» принес официальные извинения за надписи «Карабах — это Азербайджан» и «Долма тоже азербайджанская», появившиеся на фоновой картинке в эфире программы «Хроника», сообщает, по информации «Спутник-Армения,» посольство Армении в Грузии.

Надписи сделаны на армянском языке.

Картинка была показана 9 февраля, посольство сразу же связалось с МИД Грузии и попросило разъяснений.

10 февраля телекомпания официально извинилась за произошедшее, сообщив о «технической ошибке».

«В ходе программы «Хроника» в 20:00 произошла ошибка. В частности, использованная в ходе сюжета «Грузинский мацони против мацуна» надпись на картинке не соответствует оригиналу», — говорится в сообщении.

Телеканал выразил сожаление в связи с ошибкой и попросил прощения за произошедшее. Этот отрывок сюжета будет удален со всех социальных площадок телеканала.

Интересно, если какой-нибудь азербайджанский телеканал назовет Абхазию и Южную Осетию Грузией, т.е. скажет правду, а потом извинится, как на это отреагируют в Тбилиси?