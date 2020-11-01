Грузинский премьер ушел на самоизоляцию

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что у его сотрудника, с которым он имел контакт, подтвердился коронавирус, из-за чего он ушел на самоизоляцию, говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба.
«К сожалению, мне приходится работать в другом режиме, так как у моего сотрудника, с которым я имел вчера длительную коммуникацию, по итогам тестирования подтвердился коронавирус. Следовательно, я перешел на самоизоляцию и продолжаю работать в этом режиме», — говорится в заявлении.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 40 727 человек.(РИА Новости)
| 2020-11-01T23:04:54+04:00 1 ноября 2020, 23:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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