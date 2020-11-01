Грузинский премьер ушел на самоизоляцию

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что у его сотрудника, с которым он имел контакт, подтвердился коронавирус, из-за чего он ушел на самоизоляцию, говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба.

«К сожалению, мне приходится работать в другом режиме, так как у моего сотрудника, с которым я имел вчера длительную коммуникацию, по итогам тестирования подтвердился коронавирус. Следовательно, я перешел на самоизоляцию и продолжаю работать в этом режиме», — говорится в заявлении.