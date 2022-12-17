Черноморский глубоководный порт Анаклия в Грузии будет построен при 51% акций государства. Об этом, как сообщает издание Νetgazeti, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он рассказал, что проект глубоководного порта неподалеку от Поти был заброшен при его предшественнике, теперь же правительство выделит средство на его реализацию. Также будут привлечены инвесторы, которым будет отдана доля до 49%, а 51% будет находиться в руках государства.

«Согласно нашему решению, порт Анаклия будет построен с участием государства, где государству будет принадлежать 51%. Для остальных мы объявим международный конкурс и выберем компании-партнеры. Этот проект заброшен, место заброшено, они превратили это место в пыльное гнездо. Это категорически неприемлемо», — сказал Гарибашвили.

Министерство экономики получило задание разработать проект финансирования и ведет активную работу над ним.

«Нам срочно нужно выбрать международные компании-партнеры уже сейчас, а также начать инвестировать в этот проект. Этот проект будет реализован с нашим участием, государство будет реализовывать этот проект совместно с иностранными компаниями или другими компаниями», — сказал премьер-министр.

Это весьма интересно. Сама идея порта возникла давно, а при правлении президента Саакашвили были сделаны первые шаги по реализации этого проекта. Многие грузинские эксперты связывают с этой инициативой очень большие надежды для региона. Интересно, какие выгоды и пользу может сулить такой порт Азербайджану?

На эти вопросы # ответили известные грузинские эксперты.

В первую очередь надо отметить, что эта идея была озвучена еще во время президентства Шеварднадзе. Хотя первые шаги по реализации начались уже при Саакашвили. После прихода к власти «Грузинской мечты» проект также считался приоритетным, однако пару лет назад он остановился, рассказал политический аналитик, экс-советник президента Грузии по вопросам безопасности Тенгиз Пхаладзе.

«Важность проекта заключается в том, что восточное побережье Черного моря реально нуждается в глубоководном порте. На западном побережье такой порт существует, и естественно, если возникает глубоководный порт на восточном берегу, это увеличивает объем грузоперевозок, что дает очень серьезные выгоды и для Грузии, и для стран-партнеров. В первую очередь, если мы посмотрим на растущий спрос на перевозки на фоне тех санкций, которые были введены против России, то становится понятно, что спрос на этот коридор Восток-Запад сейчас сильно растет. И соответственно, инфраструктура должна быть к этому приспособлена. Так что, если порт будет построен, это важно для Грузии. Но кроме того, и для всех государств, которые заинтересованы в сотрудничестве Востока и Запада. Так что порт будет реально иметь очень большое значение для регионального и международного сотрудничества», — отметил Пхаладзе.

По словам ведущего эксперта Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гелы Васадзе, планы строительства порта Анаклия появились ещё в начале 80-х годов, однако уже тогда советской власти не хватало ресурсов на это. Во времена Михаила Саакашвили Грузия вернулась к этим планам и даже начала строительство. Вместе с портом предполагалось построить и новый город.

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что этот проект был бы реализован, однако это строительство было прекращено сразу после прихода к власти «Грузинской мечты». Следующим этапом стало возобновление проекта при участии американцев в 2015 году, но и этот проект был сорван правительством в 2018 году, — рассказывает эксперт. — Для того, чтобы понять важность порта Анаклия, нужно знать, что его планируемый грузооборот 120 млн тонн, что более чем в 10 раз больше, чем объемы портов Батуми и Поти, в пять раз больше порта Одессы, и в два раза больше румынского порта Констанца».

Единственный реальный конкурент Анаклии на этой стороне Черного моря это Новороссийск — с тем же грузооборотом, который сейчас закрыт для Европы и закрыт надолго.

«Анаклия это ворота региона Каспий — Черное море не только для Грузии и Азербайджана, но и для Центральной Азии, включая Афганистан, а также для Китая, Японии и Южной Кореи. Причем ворота критически необходимые. Напоминаю, порт должен был давно быть построен, но строительство срывалось, и не раз. Причем срывалось по политическим причинам. Сегодня я отношусь к этому проекту со сдержанным оптимизмом. С одной стороны, да в нем заинтересованы все игроки кроме России, с другой, покажите мне хоть один крупный проект, реализованный нынешней властью Грузии. Да и то, что Россия против не добавляет оптимизма даже при нынешней ситуации», — сказал Васадзе.

Доктор политических наук Вахтанг Маисая считает, что этим проектом может заинтересоваться Китай. «Думаю, есть цель привлечь к его реализации какую-либо из крупных китайских компаний, речь все же идет о глубоководном порте. Потому что именно КНР сейчас занята осуществлением своего мега-геоэкономического проекта «Один пояс – один путь». Тем более, что у нынешнего премьер-министра Грузии очень тесные дружеские связи с китайским руководством. Я думаю, объявленная госдоля в 51% говорит о том, что государство берет на себя обязательство страховать этот проект. И, наверное, вокруг этой темы сейчас развернется соперничество между Китаем и США. Потому что ранее предполагалось, что этим проектом будет ведать Америка. Мне кажется, КНР уже выигрывает данную баталию. Раньше китайцы хотели подключиться к реализации строительства Анаклии, сюда даже приезжал их министр иностранных дел говорить об этом. Но потом этот проект, под нажимом Вашингтона, был перенацелен на США. А затем уже грузинское руководство решило еще раз сменить свою позицию и опять возвратиться к китайцам. Таково мое мнение», — заключил эксперт.