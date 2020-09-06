Грузинских студентов обязали носить маски

По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, в отличие от школ, в университетах ношение маски будет обязательным для всех, передает Грузия Online.

По ее словам, студенты должны воздержаться от скопления и соблюдать личную гигиену.

«Министерство здравоохранения при очень активном сотрудничестве с Министерством образования подготовило пакет рекомендаций. Пакет рекомендаций университетам схож с тем, что подготовлен для школ, однако основное отличие состоит в том, что в университетах всем требуется носить маску. Рекомендации также включают соблюдение физической дистанции, дезинфекцию рук и, конечно же, то, что мы должны избегать мест скопления людей в университетских пространствах», — сказала Тамар Габуния.