Грузинская оппозиция проводит акцию в Тбилиси

Несколько тысяч активистов собрались у здания администрации правительства и шествием дошли до расположенного неподалеку здания парламента на проспекте Руставели.

«Мы пришли к зданию парламента, где находится главное зло – однопартийный парламент», — сказал лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.

Активисты установили две большие палатки у здания парламента, отметив, что не намерены прекращать протест до тех пор, пока власти не выполнят их требований: освобождение Ники Мелия и назначение досрочных выборов в парламент.

Ранее оппозиция анонсировала проведение большой акции 26 февраля.

«Мы призываем вас начать большое шествие от Филармонии в 15:00, 26 февраля», — сказала член Нацдвижения Хатия Деканоидзе.