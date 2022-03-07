Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских женщин медалями «Терегги».

Как сообщает #, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественно-культурной жизни Азербайджанской Республики и по случаю Международного женского дня 8 Марта медалями «Терегги» награждены следующие лица:

Агаева Любовь Александровна

Ахундова Наджиба Новруз гызы

Алызаде Севиндж Аскерхан гызы

Афрасиабова Диляра Паша гызы

Иманова Мехрибан Тайяр гызы

Гасымова Бахар Командир гызы

Гахраманова Ягут Гахраман гызы

Мирзазаде Гюльгадам Абдулалы гызы

Мухтарова Диляра Алиаскер гызы

Рзаева Язгюль Гасанали гызы

Саламова Гульназ Мустафа гызы

Салехова Алмас Ягут гызы

Тагиева Лейла Чингиз гызы.