Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию, запланированный на среду, 14 июня, решили сдвинуть на четверг, 15 июня, информацию подтвердил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом сообщает ТАСС.

«Миссия переносится на сутки», — уточнил Карчаа.

Другие подробности по поездке Гросси на ЗАЭС сейчас не приводятся.

13 июня глава МАГАТЭ побывал в Киеве и встретиля с украинским президентом Владимиром Зеленским. Там он подчеркнул, что по завершении общения с прессой отправится на станцию, где проведет несколько часов. Среди его целей будет оценка обстановки на территории Запорожской АЭС.