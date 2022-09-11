Гроб с телом Королевы Елизаветы II перевозят из замка Балморал в Эдинбург.

Как сообщает ТАСС, гроб будет храниться в Тронном зале «Холирудхауса» — официальной шотландской резиденции монарха, и персонал дворца сможет отдать дань уважения королеве.

В понедельник гроб с телом покойной будет доставлен в собор Святого Джайлса в Эдинбурге, где общественность сможет увидеть его в 17:00.

13 сентября гроб перевезут из Эдинбурга в Лондон – в Букингемский дворец, а 14 сентября его привезут в «Вестминстер-холл», и зал будет открыт для посещения в течение 4 дней.

Похороны состоятся 19 сентября.