Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за выбора нового капитана в национальной команде. Об этом сообщает Onze Mondial.

Форвард остался недоволен решением главного тренера команды Дидье Дешама назначить капитаном менее опытного Килиана Мбаппе. Сам же Гризманн будет вице-капитаном национальной команды. В отличие от Мбаппе он на протяжении девяти лет представляет сборную Франции, в то время как игрок «Пари Сен-Жермен» вызывается в команду с 2017 года.

Также на решение Гризманна может повлиять уход из национальной команды ветеранов — Уго Льориса и Рафаэля Варана.