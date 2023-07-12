В переговорах между Арменией и Азербайджаном еще не решены многие вопросы, Ереван привержен мирной повестке дня.

Как сообщает #, об этом в интервью радио «Голос Америки» сказал находящийся с рабочим визитом в США секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Григорян подчеркнул, что Армения заинтересована в создании возможностей для скорейшего подписания мирного соглашения.

По его словам, стабильность и мир в регионе помогут суверенитету и независимости Армении и защитят демократию в стране.