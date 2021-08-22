Власти Греции завершили строительство 40-километровой стены на границе с Турцией, чтобы предотвратить возможное увеличение потока беженцев в Европу после того, как власть в Афганистане захватили талибы, сообщает The Guardian.

Как заявил министр по делам защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис, Афины приняли меры, чтобы избежать повторения сценария 2015 года, когда Европа столкнулась с тяжелым миграционным кризисом.

«Мы не можем пассивно ждать возможных последствий. Наши границы останутся безопасными и нерушимыми», — сказал он. (Газета.Ру)