Греция и греческая часть Кипра готовы ко встрече в пятистороннем формате

Афины и греческая часть Кипра приветствуют инициативу генсека ООН Антониу Гутерриша по созыву неформальной встречи в пятистороннем формате по урегулированию кипрской проблемы.

Об этом, как передает Агентство Анадолу, глава МИД Греции Никос Дендиас сообщил газете «Kathimerini».

Министр назвал односторонние шаги по изменению повестки предварительных переговоров попыткой «подорвать» контакты между сторонами.

«Турция 2021 года – это уже не та Турция, которая была в 2016 году, когда состоялся последний раунд предварительных переговоров»,- отметил глава греческой дипломатии.

По словам министра, Афины примут участие в предварительных переговорах и готовы продемонстрировать на них конструктивный подход, но повестка дня этих переговоров определена и не может быть изменена.