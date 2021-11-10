Цена гречки в столичной розничной сети пошла в отрыв. Причем рост стоимости этой и других круп прогнозируется и в дальнейшем.

По оценкам экономистов, подорожание вызвано ростом цен на эту крупу в России. Как пишет российский «Коммерсант», причина заключается в росте стоимости сырья и упаковки. В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 руб. до более 80 руб. за 1 кг. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая, отмечает издание.

Между тем стоимость килограмма гречки в нашей торговой сети достигла 3 манатов. По словам продавцов, еще полмесяца назад стоила любимая многими крупа не больше 2 манатов в розничной сети. «Покупатели удивляются ценам, продажи упали, — сообщил нашему корреспонденту торговец в магазине. – Насколько мне известно, стоимость гречки продолжит расти».

Как показал опрос покупателей в розничной сети, любимая гречневая каша многим оказалась не по карману. «В нашей семье любят гречку – вкусный и полезный продукт, — рассказала покупательница в продуктовом отделе. – Но обходится она теперь дорого. На гарнир для семьи из четырех человек нужно, как минимум, два килограмма гречки – чтобы и на обед, и на ужин хватило. А это уже шесть манатов на крупу, не считая мяса, масла и прочих продуктов».

На продажах сказывается и психологический фактор. «Судя по общему росту цен, 3 маната за килограмм гречки, возможно, и не много. Но лично мне как-то непривычно платить такие деньги за простую крупу», — признался мужчина с продуктовой тележкой.

Удивляться росту цен не приходится, поскольку продукт на наших полках в основном импортный. По информации в СМИ, в Азербайджан ежемесячно поставляется примерно 15-20 вагонов (1000 тонн), груженых гречневой крупой. Самым большим импортером является группа компаний «Azersun Holding». Примечательно, что Минсельхоз и прочие ведомства отвергают проблемы с подорожанием гречки. Они утверждают, что крупа эта, хоть и импортируется, но в небольших количествах. «Если импорт гречки сократится, в Азербайджане есть много продуктов, способных ее заменить – крупы, рис, макароны, вермишель. Кроме того, мы доставляем гречиху и из Украины, и там нет никаких проблем с ее производством», — сообщил ведущий специалист отдела семеноводства Малик Гусейнов.

С этим заключением согласятся не все покупатели. Гречневая крупа для многих ассоциируется с детством, однако и во взрослой жизни мы все чаще сталкиваемся с ее упоминанием. Гречка невероятно полезна, а кроме этого, и вкусна, если знать, как ее готовить. Правда и то, что высокие цены отпугнули далеко не всех приверженцев здоровой еды. «Дорожает не только гречка, но практически все продукты в наших магазинах, — поделилась женщина. – Отказавшись от нее, придется переплачивать за что-то другое. Потому стараюсь не думать о ценах и выбираю полезные продукты».

Текущий ценовой рост – только начало. Судя по заверению российских производителей, подорожает на наших столах не только гречневая, но и прочие крупы. Овсянка и хлопья в самой российской торговой сети поднимутся на 20%. Как сказано в недавнем обращении одного из крупных производителей, причина — существенный и продолжающийся рост цен на зерновые и зернобобовые культуры.