Гражданин Азербайджана Талех Юсифов (1967 г.р.), обвиняемый по статьям 12.1,279.1 (создание за пределами АР не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), экстрадирован на родину.

Об этом сообщили в Службе государственной безопасности АР.

«По уголовному делу, возбужденному в СГБ АР, проводятся оперативно-следственные мероприятия по факту создания под контролем иранских спецслужб незаконных вооруженных формирований, состоящих из граждан Азербайджана, проведения ими за пределами страны специальных военных учений путем привития радикально-экстремистских религиозных взглядов, привлечения их к совершению террористических и провокационных действий на территории различных государств с сокрытием личности и под другими именами.

В ходе предварительного следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Талех Юсифов, используя свой авторитет, возможности и связи, с территории третьей страны организовал вербовку своих соотечественников в незаконное вооруженное формирование под названием Hüseyniyun («Гусейнийун»), созданное на территории Исламской Республики Иран, обеспечивал конфиденциальность организации и финансирование проводимой в этом направлении работы, принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования под псевдонимом «Таги».

Также было установлено, что Т.Юсифов в начале 2016 года переехал на территорию Ирана и вместе с Юнисом Сафаровым (осужден), Ровшаном Асадовым и другими лицами в составе тайно созданного ими незаконного вооруженного формирования на территории Сирии участвовал в военных учениях по планированию оперативных мероприятий, проведению разведывательных работ военного характера с привлечением иностранных специалистов и применением различного оружия и техники специального назначения.

Т.Юсифов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 12.1,279.1 УК АР. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, также он был объявлен в международный розыск.

Следствие установило местонахождение Т.Юсифова, скрывавшегося на территории иностранного государства. Он был задержан и экстрадирован в Азербайджан в рамках процедуры взаимной правовой помощи по международному розыску.

В настоящее время расследование в рамках уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СГБ.