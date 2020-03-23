Граждане в ожидании – меры социальной поддержки не терпят отлагательства

Угроза распространения вируса сплотила наше общество. В социальной сети Facebook, являющейся наиболее ярким индикатором общественных настроений, граждане единогласно поддерживают начинания национального правительства по борьбе с эпидемией новой пневмонии. Введенный в стране карантин, ограничение деятельности субъектов предпринимательства, закрытие крупных торговых центров и прочие меры люди восприняли с пониманием, выразив солидарность власти.

А ведь это весьма показательный пример веры и надежды на власть. Граждане поддерживают высшее политическое руководство страны, понимая необходимость особого режима для их же здоровья и жизни. Поддерживают, несмотря на то, что в результате этих вынужденных мер остаются без работы, которая зачастую единственный источник средств к существованию. Здесь нужно отдать должное Кабинету министров, обеспечившему своим решением оплачиваемые отпуска для работников государственного сектора. Однако труженикам частного сектора – работникам многочисленных объектов общепита, домов торжеств, магазинов, гостиниц и пр. карантин не оплачивается.

Меры социальной изоляции пополняют ряды безработных, все чаще на просторах социальных сетей приходится слышать мольбы о помощи. Оставшиеся без средств семьи с малолетними детьми просят найти работу для единственного кормильца, арендующие жилье граждане не знают, чем заплатить за съем, теперь уже безработные заемщики банков взывают к правительству, поскольку не могут платить по кредитам. Оказавшись в непростой ситуации, люди надеются на поддержку государства. Все чаще звучат призывы граждан предоставить им льготы по банковским кредитам, понизить, а лучше, временно ликвидировать тарифы за коммунальные услуги – обеспечить на время карантина бесплатное пользование электроэнергией, газом и водой, оказать непосредственную финансовую поддержку оставшимся без заработка семьям.

Между тем правительство Азербайджана все еще готовит пакет предложений для поддержки и защиты населения и экономики страны от нежелательных последствий карантина. На эти цели из бюджета страны Кабинет министров получил 1 млрд. манатов. Достаточно ли этих средств для решения проблемы? Согласно подсчетам ученого-экономиста Губада Ибадоглу, эта сумма составляет 1,2% ВВП и 4,14% доходов государственного бюджета за текущий год. Если сравнивать с показателями прочих стран, она могла бы быть больше. Но главное, по его словам, поддержку населения и бизнеса, правительственную работу в этом направлении нужно ускорить, иначе люди будут больше страдать от безденежья, бедности и безработицы, нежели от коронавируса.

Подготовка предложений и начало финансирования займет не менее 3 недель, и даже этот срок будет продлен до 1 месяца относительно мер по безработице. «В сложившихся условиях государству следует незамедлительно поддержать бизнес (разумеется, не монопольный), необходимо производить срочные денежные выплаты субъектам частного сектора по количеству рабочих мест, — говорит экономист. – Чрезвычайно важно также проводить дополнительные меры по усилению социальной защиты безработных, лиц с инвалидностью, получателей социальных пособий. Ведь большая часть населения в Азербайджане работает, чтобы выжить и не имеет накоплений. Вот почему необходимо принять своевременное решение. Частный сектор не может быть предоставлен сам себе при решении социальной проблемы такого масштаба. Кабинету министров следует действовать безотлагательно, как в случае с государственными учреждениями, работников которых отпустили в оплачиваемые отпуска».

Издержки кризиса следует минимизировать не только за счет финансовой помощи из бюджета, но также в рамках социальной ответственности и солидарности государственных компаний и частного сектора. Для этого следует уже с 1 апреля освободить от государственных пошлин и НДС импортируемое продовольствие, лекарственные препараты и медикаменты. Экономист предлагает ввести шестимесячный мораторий на выплату банковских кредитов и налоговые отчисления в бюджет. Открыть долгосрочную и низкопроцентную кредитную линию малому и среднему бизнесу начиная со следующего года.

Кроме этого, отмечается важность ежемесячных прямых выплат пострадавшим в результате кризиса работникам, а также увеличения с апреля критерия нуждаемости для назначения адресной социальной помощи (АСП) до прожиточного минимума в 190 манатов. Также предлагается расширить охват АСП, увеличить размеры минимальной пенсии с 200 до 250 манатов, минимальной заработной платы — с 250 до 300 манатов и повышения пособий для лиц с инвалидностью на 50%. Гражданам с официальным статусом безработного Ибадоглу предлагает правительству выплачивать пособие в размере минимальной зарплаты, предварительно повышенной до 300 манатов. По мнению ученого, не менее актуально обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств, выделенных на смягчение социально-экономических последствий влияния коронавируса.