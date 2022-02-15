Гражданам еще нескольких стран разрешен въезд-выезд воздушным транспортом в Азербайджанскую Республику. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, въезд-выезд воздушным транспортом в Азербайджанскую Республику разрешен гражданам нижеследующих стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран и лицам без гражданства:
— Албания
— Доминиканская Республика
— Филиппины
— Грузия
— Индия
— Индонезия
— Исламская Республика Иран
— Колумбия
— Молдова
— Узбекистан
— Исламская Республика Пакистан
— Перу
— Таджикистан
— Королевство Таиланд
— Тунис
— Туркменистан
— Боливарианская Республика Венесуэла.