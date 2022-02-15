Гражданам еще нескольких стран разрешен въезд-выезд воздушным транспортом в Азербайджанскую Республику. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, въезд-выезд воздушным транспортом в Азербайджанскую Республику разрешен гражданам нижеследующих стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран и лицам без гражданства:

— Албания

— Доминиканская Республика

— Филиппины

— Грузия

— Индия

— Индонезия

— Исламская Республика Иран

— Колумбия

— Молдова

— Узбекистан

— Исламская Республика Пакистан

— Перу

— Таджикистан

— Королевство Таиланд

— Тунис

— Туркменистан

— Боливарианская Республика Венесуэла.