Мобилизационный пункт военкомата откроется в ближайшее время на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе с Грузией в Северной Осетии. Об этом сообщает МВД по региону в Telegram-канале.

Кроме того, из-за притока легковых автомобилей, движущихся в сторону Грузии, с целью организации безопасности граждан и снижения рисков возникновения конфликтных ситуаций было принято решение разрешить россиянам пеший переход через границу.

Ранее Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию о том, что к пограничному пункту с Грузией выдвинулись российские военные на случай прорыва границы. (gazeta.ru)