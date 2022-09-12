Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Италии, сообщает #.

Вторым финишировал пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер, тройку лучших замкнул британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Гонщики финишировали следом за машиной безопасности из-за технических проблем с болидом австралийца Даниэля Риккьярдо («Макларен»).

Гонку досрочно завершил немец Себастьян Феттель («Астон Мартин») из-за проблем с болидом. Для четырехкратного чемпиона мира данная гонка стала последней на европейской трассе, поскольку по окончании сезона он завершит карьеру. Также гонку из-за технических проблем завершили испанец Фернандо Алонсо («Альпин») и канадец Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

В общем зачете пилотов продолжает лидировать Ферстаппен, который набрал 335 очков. На втором месте — Леклер (219), тройку лучших замыкает Перес (210).

В Кубке конструкторов первое место занимает «Ред Булл» (545), на второй позиции располагается «Феррари» (406), на третьей — «Мерседес» (371).