ГПС пресекла контрабанду наркотиков из Ирана в Азербайджан

Государственная пограничная служба Азербайджана успешно продолжает борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

25 сентября на служебной территории погранзаставы «Горадиз» Пограничных войск ГПС близ села Шахсевен-2 Бейлаганского района были замечены трое людей, приближавшихся со стороны Ирана в сторону Азербайджана. Им было приказано остановиться и сделан предупредительный выстрел в воздух. Нарушители побежали обратно в сторону Ирана.

На территории на месте происшествия был обнаружен мужчина, прятавшийся в кустах. При нем было 4 пакета, в которых обнаружились 84 кг 600 граммов наркотикосодержащих веществ.

Установлено, что задержанным является Сулейманов Эльшан Вагиф оглу 1983 г.р., он был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

В продолжение мер на территории был задержан автомобиль марки «ВАЗ-210» с государственным номерным знаком 19-BE-007.

Водитель автомобиля житель села Шахсевен-1 Бейлаганского района Оруджов Ганджали Али оглу 1956 г.р. и пассажиры — жители Евлахского района Мамедов Фаиг Фарман огу 1982 г.р. и Горчузаде Ибрагим Исраил оглу 1969 г.р. признались, что приехали за партией наркотиков.

По факту ведутся оперативно-следственные мероприятия.