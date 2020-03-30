ГПС предотвратила очередную армянскую провокацию

На государственной границе Азербайджана с Арменией продолжаются провокации со стороны противника.

Как сообщили Trend в Государственной пограничной службе, с 17:30 30 марта жилые дома и транспорты для перевозки граждан, которые проезжали через село Гушчу Айрым Газахского района, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны вооруженных сил Армении вблизи сел Боганис и Воскеван Ноемберянского района Армении.

По данным ведомства, вражеские провокации были предотвращены, а позиции вооруженных сил Армении, которые открыли огонь по нашему поселению и гражданским транспортным средствам, были подавлены ответным огнем.

В настоящее время военное положение находится под контролем пограничных военных пунктов.

В то же время сообщается, что информация армянских средств массовой информации о нарушении режима прекращения огня нашими пограничными боевыми пунктами не соответствует действительности, азербайджанские подразделения не открывали огонь по населенным пунктам Армении.

| 2020-03-30T22:44:32+00:00 31 марта 2020, 00:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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