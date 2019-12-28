Говорить о дифференцированной ставке НДС еще рано?

Налоговые органы серьезно обсуждают вопрос применения дифференцированной ставки НДС, заявил накануне заместитель министра налогов Сахиб Алекберов.

По словам государственного чиновника, фискальная структура не только не против применения этой широко распространенной в мире практики, но признает ее необходимость. Тем не менее, отметил замминистра, в связи с незавершенностью полного учета внедрение дифференцированного НДС усложняется ввиду неизбежности в таких условиях ряда проблем и нарушений. Сложность применения дифференцированных ставок НДС заключается в отсутствии правильного учёта налогоплательщиков, и тем не менее, упомянутый вопрос, возможно, найдет свое решение уже в ближайшем будущем.

«Мы даже отобрали сферы, где хотели бы применить дифференцированный НДС, но отсутствие грамотного учета привело бы к большим нарушениям и проблемам. Поэтому мы должны в первую очередь обеспечить учет, и только затем думать о внедрении дифференцированных ставок НДС», — сказал С.Алекберов.

Напомним, что ставка этого косвенного налога в настоящее время составляет 18%. О переходе к дифференцированной ставке местные экономисты говорят уже долгие годы, а иные эксперты, в частности профессор экономики Эльшад Мамедов даже настаивают на целесообразности полного отказа от НДС.

«Следует постепенно отказываться от такого ущербного вида косвенного налогообложения, как налог на добавленную стоимость. С точки зрения борьбы с инфляцией, это было бы крайне выгодным и необходимым решением. Те доходы, которые государство потеряет в результате ухода от НДС, можно будет компенсировать налогом с продаж, а также увеличением эффективности управления экономикой, увеличением показателей энергоэффективности и освобождением целой армии бухгалтеров, которые заняты в достаточно сложном процессе создаваемой этой системой подсчетов», — считает экономист. По его словам, этот вид налога серьезно тормозит деловую активность. С другой стороны, заметил эксперт, НДС является таким видом налога, который связан с инфляцией. То есть, применение налога на добавленную стоимость напрямую служит ожиданиям роста цен.

Тем временем, по мнению большинства экспертов, полный отказ от НДС в сложившихся условиях не представляется возможным. В последние годы специалисты выступали за целесообразность применения в Азербайджане дифференцированной ставки по НДС. Счетная палата Азербайджана также считает целесообразным применение дифференцированной ставки по НДС. По информации этой структуры, такая дифференциация ставки НДС является мерой для поддержки развития ненефтяного сектора, стимулирования развития внутреннего производства, сведения к минимуму зависимости от импорта и постоянного стимулирования потребления.

Главное отличие налогообложения в Азербайджане от других стран заключается в том, что оно не дифференциальное. В частности, НДС на уровне 18% не меняется в зависимости от ситуации, хотя во многих странах, как отмечает руководитель центра экономического и социального развития Вугар Байрамов, этот налог меняется в зависимости от ситуации. По его свидетельству, для более чувствительных сфер экономики ставку косвенного налога следует снизить, а для развития предпринимательства необходимо применение налоговых льгот в определенных сферах.

В свою очередь ученый-экономист Губад Ибадоглу уверен, что без правильного бухгалтерского учета переход к дифференцированной системе НДС невозможен и с этой точки зрения, замминистра налогов, безусловно, прав. «Считаю, что прежде всего следует решить проблему бухгалтерского учета для верного расчета налоговых платежей на основе полученных доходов, — сказал экономист. — Существующие проблемы бухгалтерского учета и отчетности связаны с широким размахом теневой экономики в стране, особенно в сфере регистрации товаров и услуг».

По его словам, меры налоговой по легализации теневой экономики не имели должного результата. Так, согласно данным Центрального банка Азербайджанской Республики, по состоянию на 1 декабря соотношение денежной массы и денежной базы составило 82,6%. При этом за десять месяцев текущего года рост денежной массы вне банковского оборота был на уровне 19,1%, что свидетельствует о проблемах в применении действующего налогового законодательства.