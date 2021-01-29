Готовятся топографические карты Шуши и Гадрута

«Азербайджан является членом около 20 международных комиссий в области экологии. На освобожденных от оккупации территориях находилось 34 процента лесных богатств Азербайджана».

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев на брифинге, посвященном состоянию экологии, проделанной и предстоящей работе на освобожденных территориях.

По его словам, на освобожденных территориях установлены передвижные лаборатории для оценки экологической ситуации:

«Эти лаборатории оснащены самым современным оборудованием. Уже начата подготовка топографических карт в Шуше и Гадруте».