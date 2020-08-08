Государственное тестирование только по решению участкового врача

7 августа 2020 года в ходе парламентского заседания депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов заявил о том, что власти, заботясь о здоровье людей, проводят тесты бесплатно. «Используемые для проведения тестов реактивы приобретены в ведущих странах и соответствуют самым высоким стандартам. А частные медицинские заведения, проводящие тестирование на выявление коронавируса, работают по законам рыночной экономики, и эту услугу следует отличать от бесплатных тестов для лиц с симптомами COVID-19, организуемых за счет государства», – сказал депутат Солтан Мамедов.

Мы решили выяснить, как тестирование на коронавирус проводится в соседней с Азербайджаном Грузии. Наш выбор не был случайным. Ведь по признанию международных организаций, Грузия достигла больших успехов в борьбе с коронавирусом.

Как заявили # в Лечебном центре Варкетили, расположенного в Тбилиси, в каждой больнице Грузии созданы стационары, в которых граждане страны, желающие провериться на наличие коронавируса, могут сделать тест за счет государства.

«Если в стационары обратятся иностранцы, то им придется заплатить за тестирование», — объяснили сотрудники Лечебного центра.

Как сообщили нам в поликлинике №16 города Баку, для проведения теста на коронавирус необходимо обратиться к участковому врачу.

«Если участковый врач действительно решит, что у вас есть симптомы коронавируса, то к вам на квартиру будет направлена бригада Скорой помощи, которая и проведет тестирование», — сказали сотрудники поликлиники №16.

Работники расположенной в Баку поликлиники №21 подтвердили высказывания своих коллег.

Почему же в Грузии для того, чтобы сдать тест на коронавирус за государственный счет достаточно простого обращения в стационар, а в Азербайджане для этого необходимо наличие решения участкового врача?

С этим вопросом мы обратились к главному инфекционисту страны Джалалу Исаеву. «В Грузии свои порядки», — сказал Джалал Исаев.

По словам инфекциониста, тест на коронавирус по направлению участкового врача могут взять и в поликлинике по месту жительства. «Если конечно в этой поликлинике имеются необходимые для этого реактивы», – заявил главный инфекционист.