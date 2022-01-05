С начала года цены на муку, производимую субъектами предпринимательства на внутреннем рынке Азербайджана из импортного продовольственного зерна, приведены в соответствие с текущей ценой на продовольственную пшеницу на мировом рынке. В результате меняется стоимость муки и традиционного (круглого) хлеба. В связи с этим Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Минэкономики Азербайджана усилила контрольные меры.

В Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком сообщили, что были проведены встречи с импортерами зерна, а также производителями муки и хлеба, предупредив их о недопустимости злоупотребления ситуацией.

В сообщении ведомства отмечается, что в целях предотвращения необоснованного изменения цены и веса муки и традиционного (круглого) хлеба и осуществления контроля за параметрами качества на потребительском рынке проводятся регулярные мониторинги, принимаются необходимые меры по соблюдению антимонопольного законодательства. В случае выявления в ходе мониторинга признаков нарушения законодательства со стороны госслужбы будут приняты серьезные меры, подчеркивается в заявлении.