Госпогранслужбе Украины ничего не известно о перестрелке на границе с Россией

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что ее сотрудники не фиксировали каких-либо выстрелов рядом с границей России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там также отметили, что российская сторона до этого срочно не информировала украинских пограничников о нестандартных ситуациях на общем участке границы.

В Госпогранслужбе добавили, что сейчас ведется дополнительная проверка участка местности, на котором, по мнению России, могло произойти нарушение.

В ведомстве также подчеркнули, что инициирована погранично-представительная встреча, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства.

Ранее в ФСБ сообщили, что три вооруженных человека попытались прорваться из Украины в Россию, произошла перестрелка.