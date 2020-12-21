Госкомиссия оценила ущерб от армянской агрессии

Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана и председателя Государственной комиссии Али Асадова состоялось совещание, посвященное вопросам исполнения распоряжения Президента Азербайджана от 6 ноября 2020 года «О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности, в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Армении против территории Азербайджана».

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Кабинет министров, в совещании приняли участие члены Госкомиссии.

На совещании была обсуждена проделанная до сегодняшнего дня работа и даны соответствующие поручения о завершении за кратчайшее время работ по оставшимся вопросам и их представлении в сроки, указанные в распоряжении Президента.

| 2020-12-21T22:15:30+04:00 21 декабря 2020, 22:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss