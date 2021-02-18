Госдолг всех стран увеличился до рекордных $281 трлн

Из-за коронавируса госдолг всех стран увеличился на $24 трлн за последний год, до рекордных $281 трлн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование вашингтонского Института международных финансов.

Таким образом, госдолг составляет 355% мирового ВВП. Согласно документу, $12 трлн госдолга приходятся на поддержку экономику, $5,4 трлн — международные компании, $3,9 трлн — банки, $2,6 трлн — домохозяйства.

Как следует из доклада, в 2020 году рост оказался на 35 п. п. выше по сравнению с 2019 годом. Эксперты заявили, что это больше скорости роста во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Тогда максимальный показатель составлял 15 п. п.

Ожидается, что в 2021 году совокупный госдолг увеличится на $10 трлн. В этот раз, согласно экспертам, правительствам будет сложнее справиться с кризисом.