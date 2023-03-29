Государственный долг Германии вырос до рекордно высокого уровня €2,37 трлн из-за высоких расходов на борьбу с пандемией коронавируса и энергетического кризиса. Об этом в среду сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

По его информации, в конце 2022 года задолженность федеральных, земельных, муниципальных объединений и органов социального обеспечения, включая все дополнительные бюджеты, достигала в общей сложности €2 367,3 млрд. «Согласно предварительным данным Федерального статистического управления, государственный долг вырос на 2%, или €46,1 млрд, по сравнению с концом 2021 года и, таким образом, достиг нового максимума. По сравнению с концом третьего квартала 2022 года долг увеличился на 1,8%, или €41,9 млрд», — уточнили в ведомстве. Эти данные учитывают только обязательства перед негосударственным сектором, таким как банки и частные компании в Германии и за рубежом.

С конца 2021 года федеральный долг увеличился на 4,6% (€71,9 млрд), до €1 620,4 млрд в конце 2022 года. По сравнению с третьим кварталом прошлого года рост составил 2,9% (€46,1 млрд). «В основном это связано с сохраняющейся повышенной потребностью в финансировании в связи с ситуацией с пандемией в последние годы и нынешним энергетическим кризисом. В частности, это связано с Фондом стабилизации экономики (WSF), созданным в 2020 году для противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса», — указали в ведомстве.