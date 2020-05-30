Госдепартамент США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии

Силы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 миллиарда долларов (около 1 млрд евро). Эти банкноты были напечатаны российским государственным предприятием «Гознак», утверждается в заявлении, обнародованном вечером в пятницу, 29 мая, на сайте Госдепартамента США.

По данным Госдепартамента, заказ на изготовление этих денег поступил от «нелегитимной параллельной инстанции». Ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным Центробанком в этой стране, а России следует прекратить дестабилизировать ситуацию в Ливии, подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.