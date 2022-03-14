Страны Запада не пытаются преобразовать Арктический совет (АС), речь идет исключительно о приостановке взаимодействия с Россией в рамках данной региональной организации. Об этом заявил в понедельник координатор Госдепартамента по Арктике Джим Дехарт.

«Прежде всего, слова «временно поставить на паузу» были выбраны очень осознанно. Речь не идет о выходе из Арктического совета, об объявлении насчет того, что мы пытается преобразовать Арктический совет, членство [в нем]. Речь идет просто о паузе <…>», — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства, комментируя на онлайн-семинаре вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона решение Запада отказаться от участия в деятельности рабочих органов АС в период председательства России в связи с ее специальной операцией на Украине.

Дехарт не стал прогнозировать, как долго может сохраняться такая ситуация. «Мы не знаем, сколько продлится эта пауза», — отметил дипломат. С его точки зрения, «ситуация чрезвычайно нестабильна». «Нам нужна эта пауза, и нам необходима способность действовать гибко в предстоящие дни и недели», — убежден сотрудник Госдепартамента США.