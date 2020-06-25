Госдеп заявил, что у России есть план по разобщению НАТО

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли написал в Twitter, что у России есть «параллельный проект» по разобщению НАТО.

«У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Не бывать этому…», — заявил Биллингсли.

Спецпредставитель посоветовал России сосредоточиться на действительной проблеме: скрытном наращивании силы Китаем.

Биллингсли руководил делегаций США на российско-американских консультациях по вопросам стратегической стабильности, состоявшиеся в Вене 22-23 июня. Российскую сторону возглавил замглавы МИД России Сергей Рябков. (Газета.Ру)