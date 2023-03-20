Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президента Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве свидетельствует о намерении Китая обеспечить «дипломатическое прикрытие» для зверств России в Украине.

«То, что президент Си едет в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, свидетельствует о том, что Китай не чувствует себя ответственным за привлечение Кремля к ответственности за жестокости, совершенные в Украине. Вместо того, чтобы даже осудить их, он скорее предоставляет дипломатическое прикрытие для того, чтобы Россия продолжала совершать те же преступления», – сказал Блинкен на пресс-конференции в Государственном департаменте.

Он также прокомментировал мирные предложения Китая и отметил, что среди них есть такие, которые США поддерживают – обеспечение ядерной безопасности, решение гуманитарного кризиса, защита гражданских лиц. В то же время Блинкен отметил, что любые призывы к прекращению огня, которые не предусматривают вывода российских войск с территории Украины, «фактически будут означать поддержку ратификации российского завоевания».

«Мир не должны вводить в заблуждение какие-либо тактические шаги России, поддерживаемые Китаем или другой страной, для замораживания войны на ее собственных условиях», – подчеркнул он. (УНИАН)