Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache

С момента свержения в Египте в 2013 году президента Мухаммеда Мурси отношения между Вашингтоном и Каиром переживали период охлаждения. Вашингтон тогда резко ограничил свою поддержку египетским властям и отменил поставку Каиру десяти вертолетов Apache, а затем объявил о приостановке поставок другой военной техники, а также запчастей для нее. Однако у в апреле 2017 года администрация США приняла решение возобновить в полном объеме поставки вооружений.(РИА Новости)