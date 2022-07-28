Госдепартамент Соединенных Штатов объявил награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в американские выборы, которая касается Евгения Пригожина и «Агентства интернет-исследований», сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу американского внешнеполитического ведомства.

«Госдеп разыскивает информацию об «Агентстве интернет-исследований», Евгении Викторовиче Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах в связи с их причастностью к вмешательству в выборы в США», — говорится в тексте сообщения.